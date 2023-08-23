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Таврійський напрямок: за добу ворог втратив понад два десятки техніки та понад 200 осіб вбитими та пораненими

Таврійський напрямок: за добу ворог втратив понад два десятки техніки та понад 200 осіб вбитими та пораненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За добу втрати особового складу ворога сягнули 204 осіб. Українські оборонці знищили 22 одиниці російської техніки, та 9 складів боєприпасів, передає УНН з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Деталі

Впродовж минулої доби ворог 14 разів атакував позиції українських оборонців та здійснив 690 обстрілів, завдав 1 ракетного та 21 авіаудару.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1439 вогневих завдань.

Цитата

"За останню добу втрати ворога склали 204 осіб (безповоротні - 67, поранені - 137). Знищено 22 одиниці військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.

Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 2 БпЛА, 11 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

Також було знищено 9 складів боєприпасів та 3 інших важливих об'єкти противника.

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