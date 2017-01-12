Танки в Польше угрожают безопасности РФ - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Кремле завили, что Россия видит в 3 тыс. военных, прибывающих в Польшу, угрозу безопасности своей страны. Об этом сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Такое военное перемещение "угрожает нашим интересам и нашей безопасности. Это третья страна, которая наращивает свое военное присутствие на наших границах в Европе", - сказал он.
Отмечается, что решение доставить дополнительные войска в Восточную Европу принял президент США Барак Обама после российской аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.
Так Вашингтон надеется успокоить восточноевропейских партнеров по НАТО - страны Балтии и Польшу.
Сообщается, что это самая крупная со времен Холодной войны отправка американской бронетехники в Европу.
Более 80 танков и сотни бронетранспортеров уже прибыли в Германию, откуда их отправляют в Восточною Европу. Ротацию сил будут проводить каждые девять месяцев.
Планируется, что все войска прибудут за день до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
Напомним, в рамках крупнейшей со времен окончания холодной войны отправки американской бронетехники в Европу в четверг в Польшу прибыла первая партия танков, бронетранспортеров и артиллерии с США.