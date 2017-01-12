Танки у Польщі загрожують безпеці РФ – Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Кремлі завили, що Росія вбачає у 3 тис. військових, які прибувають до Польщі, загрозу безпеці своєї країни. Про це сказав прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Таке військове переміщення "загрожує нашим інтересам та нашій безпеці. Це третя країна, що нарощує свою військову присутність на наших кордонах в Європі", - сказав він.
Зазначається, що рішення доправити додаткові війська до Східної Європи ухвалив президент США Барак Обама після російської анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.
Так Вашингтон сподівається заспокоїти східноєвропейських партнерів по НАТО - країни Балтії та Польщу.
Повідомляється, що це найбільша з часів Холодної війни відправка американської бронетехніки в Європу.
Більше 80 танків та сотні бронетранспортерів вже прибули до Німеччини, звідки їх відправляють до Східної Європи.Ротацію сил будуть проводити кожні дев'ять місяців.
Планується, що всі війська прибудуть за день до інавгурації обраного президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, у рамках найбільшої з часів завершення холодної війни відправки американської бронетехніки в Європу у четвер до Польщі прибула перша партія танків, бронетранспортерів і самохідної артилерії з США.