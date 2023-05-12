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Танки Abrams будут в Украине уже в начале осени - Минобороны США

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени, тогда же должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление министра обороны США, которое он сделал на слушании в Сенате, пишет УНН.

Цитата 

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени. Тем временем мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования», – заявил министр обороны США на слушании в Сенате в четверг.

Детали

В частности Остин отметил, что такие сроки поставки Abrams вызваны тем, что американские военные не только отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу этих танков, которые являются новой техникой для украинцев.

«Как вам известно, эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии до начала осени», – сказал Остин.

Напомним 

Руководитель Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что танки Leopard 1, которые Дания и Германия пообещали передать ВСУ, будут готовы к боевым действиям в Украине уже в начале июня. 

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