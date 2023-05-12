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Танки Abrams будуть в Україні вже на початку осені – Міноборони США

Танки Abrams будуть в Україні вже на початку осені – Міноборони США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них, про це повідомляє Голос Америки з посиланням на заяву міністра оборони США, яку він зробив на слуханні в Сенаті, пише УНН.

Цитата 

«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання», – заявив міністр оборони США на слуханні у Сенаті у четвер.

Деталі

Зокрема Остін наголосив, що такі строки постачання Abrams викликані тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.

«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.

Нагадаємо 

Керівник Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що танки Leopard 1, які Данія та Німеччина пообіцяли передати ЗСУ будуть готові до бойових дій в Україні вже на початку червня. 

Українські Національні Новини

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