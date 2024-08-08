Танк вспыхнул на учениях в Грузии, пострадал военный

Танк вспыхнул во время учений в Западной Грузии, серьезно пострадал военный, передает УНН со ссылкой на Mtavari.

По данным телеканала, инцидент произошел три дня назад на военной базе в Сенаки. Танк загорелся по пути к месту проведения маневров.

Грузинский военнослужащий, 47-летний Зураб Писенко, получил ожоги. Его немедленно отправили на лечение в Турцию.

Очевидцами вспышки танка стали местные жители. Минобороны Грузии о факте до сих пор не сообщали. Журналисты выяснили, что расследованием случившегося сейчас занимается военная полиция.