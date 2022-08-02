Там просто ад, это даже не описать словами: Зеленский о ситуации на Донбассе

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"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами... И каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов", - сказал Зеленский.

При этом он добавил: ежедневно наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и все невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном счете поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, бывает, сомневается по поставкам.

"Сегодня я благодарю также и этих людей – каждого и каждую, кто обеспечивает поставки оружия, кто продвигает необходимые решения в государствах-партнерах, кто буквально живет в этих переговорах по оружию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины призвал мир признать россию государством-террористом.