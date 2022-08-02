Там просто пекло, це навіть не описати словами: Зеленський про ситуацію на Донбасі

Цитата

"Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами... І кожен українець повинен бути завжди вдячним нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів", - сказав Зеленський.

При цьому, він додав: щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й усе неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, буває, сумнівається щодо постачання.

"Сьогодні я дякую також і цим людям – кожному й кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення у державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України закликав світ визнати росію державою-терористом.