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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Там просто пекло, це навіть не описати словами: Зеленський про ситуацію на Донбасі

Там просто пекло, це навіть не описати словами: Зеленський про ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

 • 226074 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що українські війська ще не можуть повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, зокрема, на Донбасі, передає УНН.

Цитата

"Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами... І кожен українець повинен бути завжди вдячним нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів", - сказав Зеленський.

При цьому, він додав: щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й усе неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, буває, сумнівається щодо постачання.

"Сьогодні я дякую також і цим людям – кожному й кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення у державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо 

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