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Там, где Украина теряет одного человека, россия – теряет пять: Зеленский о боях на передовой

Там, где Украина теряет одного человека, россия – теряет пять: Зеленский о боях на передовой

Киев • УНН

 • 88076 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В боевых действиях Украина имеет потери. Однако, там где наша армия теряет одного человека, россия – теряет пять своих военных. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, россия, в этот момент, теряет 5 человек. Там, где мы теряем один танк – они теряют 5. Вот так мы боремся”, – объяснил Глава государства.

Детали

По словам Президента, на некоторых участках украинская армия оттесняет врага, а с некоторых была вынуждена отходить из-за численного превосходства противника.

Зеленский подчеркнул, что нужно быть справедливым и признать тот факт, что украинской армии действительно сложно, поскольку российских сил, по количеству, в 10 раз больше.

Глава государства также акцентировал внимание на важности поддержки Евросоюза, поскольку самой Украине бороться с россией будет сложно, и при таких условиях наше государство может не выдержать. По его словам, если мир устанет от этой войны, то проигрывает весь мир, проигрывает демократия. В то же время победа также будет общей.

Дополнение

Зеленский заявил, что москва недооценила уровень Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Если бы диктатор владимир путин предсказал, что Украинское государство способно сопротивляться, подготовка к полномасштабному вторжению была бы еще более масштабной.

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