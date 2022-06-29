Там, де Україна втрачає одну людину, росія - втрачає п’ять: Зеленський про бої на передовій

Цитата

"Потрібно зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, росія, у цей момент, втрачає 5 осіб. Там, де ми втрачаємо один танк - вони втрачають 5. Ось так ми боремося”, - пояснив Глава держави.

Деталі

За словами Президента, на деяких ділянках українська армія відтісняє ворога, а з деяких була змушена відходити через чисельну перевагу противника.

Зеленський підкреслив, що потрібно бути справедливим і визнати той факт, що українській армії дійсно складно, оскільки російських сил, за кількістю, у 10 разів більше.

Глава держави також закцентував увагу на важливості підтримки Євросоюзу, оскільки самій Україні боротися з росією буде складно, і за таких умов наша держава може не витримати. За його словами, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє весь світ, програє демократія. Водночас, перемога також буде спільною.

Доповнення

Зеленський заявив, що москва недооцінила рівень України у відсічі російської збройної агресії. Якби диктатор володимир путін передбачив, що Українська держава здатна чинити опір, підготовка до повномасштабного вторгнення була б ще більш масштабною.