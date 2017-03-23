Талибы захватили город в афганской провинции Гильменд

Депутат совета провинции Мирза Хусейн Ализаде, сообщил, что военные отошли от Сангина, поскольку "не было смысла оставаться там больше", и они нужны в другом месте.

Один из общественных активистов Гильменда Сардар Мохаммад Хамдард отметил, что это отступление было тактическим, и оно должно помочь местным жителям, поскольку силы безопасности вредили местному населению. Год боевых действий превратил район вокруг Сангина в руины, большинство семей из города уехали.

Пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак зато сказал, что армия отступила на два километра на юг от Сангина, но возразил, что город был захвачен талибами.

Но представители "Талибана" заявили, что взяли Сангин под свой контроль после ночной схватки с афганскими силами.

Таким образом, талибы частично или полностью контролируют все районы провинции, кроме города Лашкаргах, что является административным центром.

Напомним, 28 февраля полицейский в Афганистане расстрелял не менее 11 своих коллег на одном из пропускных пунктов неподалеку Лашкаргаха и скрылся.