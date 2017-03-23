Таліби захопили місто в афганській провінції Гільменд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Афганські сили безпеки залишили стратегічно важливе місто Сангін, що розташоване у провінції Гільменд на півдні Афганістану. Про це повідомила агенція dpа з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Депутат ради провінції Мірза Хуссейн Алізада, повідомив, що військові відійшли від Сангіна, оскільки “не було сенсу залишатися там більше”, і що вони потрібні в іншому місці.
Один з громадських активістів Гільменда Сардар Мохаммад Хамдард зазначив, що цей відступ був тактичним, що це був тактичний відступ, і він має допомогти місцевим мешканцям, оскільки сили безпеки шкодили місцевому населенню. Рік бойових дій перетворив район навколо Сангіна в руїни, більшість сімей з міста поїхали.
Речник губернатора провінції Гільменд Омар Звак натомість сказав, що армія відступила на два кілометра на південь від Сангіна, але заперечив, що місто було захоплене талібами.
Але представники “Талібану” заявили, що взяли Сангін під свій контроль після нічної сутички з афганськими силами.
Таким чином, таліби частково або повністю контролюють всі райони провінції, окрім міста Лашкаргах, що є адміністративним центром.
Нагадаємо, 28 лютого поліцейський в Афганістані розстріляв щонайменше 11 своїх колег на одному з пропускних пунктів неподалік Лашкаргаха та втік.