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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106185 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119126 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110749 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117003 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123314 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149912 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149754 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Талибы атаковали две провинции в Афганистане

Талибы атаковали две провинции в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 15506 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. За сегодня боевики атаковали две провинции на западе и северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт 1TV.

“Экстремисты захватили центр подготовки правительственных войск”, — сообщает Agence France-Presse.

В регион отправили подразделения специального назначения афганских сил безопасности для отражения нападения. В ходе боев ликвидировали “голову разведки” талибов в провинции Фарах.

В то время как провинцию Тахар на северо-востоке Афганистана атаковали ночью. “В ходе атаки боевиков на блокпосты афганских сил безопасности погибли шесть и получили ранения четверо сотрудников сил безопасности, однако удалось ликвидировать восемь боевиков”, — указано в сообщении.

В результате минометного обстрела жилого дома были убиты два гражданских и еще двое ранены.

Напомним, что талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США.

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