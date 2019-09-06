Талибы атаковали две провинции в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. За сегодня боевики атаковали две провинции на западе и северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт 1TV.
“Экстремисты захватили центр подготовки правительственных войск”, — сообщает Agence France-Presse.
В регион отправили подразделения специального назначения афганских сил безопасности для отражения нападения. В ходе боев ликвидировали “голову разведки” талибов в провинции Фарах.
В то время как провинцию Тахар на северо-востоке Афганистана атаковали ночью. “В ходе атаки боевиков на блокпосты афганских сил безопасности погибли шесть и получили ранения четверо сотрудников сил безопасности, однако удалось ликвидировать восемь боевиков”, — указано в сообщении.
В результате минометного обстрела жилого дома были убиты два гражданских и еще двое ранены.
Напомним, что талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США.