Таліби атакували дві провінції в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. За сьогодні бойовики атакували дві провінції на заході та північному сході Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт 1TV.
“Екстремісти захопили центр підготовки урядових військ”, — повідомляє Agence France-Presse.
У регіон відправили підрозділи спеціального призначення афганських сил безпеки для відбиття нападу. В ході боїв ліквідували “голову розвідки” талібів в провінції Фарах.
У той час як провінцію Тахар на північному сході Афганістану атакували вночі. “У ході атаки бойовиків на блокпости афганських сил безпеки загинули шість і отримали поранення четверо співробітників сил безпеки, проте вдалось ліквідувати вісім бойовиків”, — вказано у повідомленні.
В результаті мінометного обстрілу житлового будинку було вбито двох цивільних і ще двоє поранені.
Нагадаємо, що таліби атакували афганський Кундуз на фоні переговорів зі США.