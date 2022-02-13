"Талибан" задержал в Кабуле 29 женщин и их семьи

Детали

Рина Амири, специальный представитель США по вопросам афганских женщин, девушек и прав человека, сообщила, что среди 40 человек, захваченных в пятницу, были женщины.

“Эти несправедливые задержания должны прекратиться”, — написала она в твиттере. Впоследствии он был удален, но другие источники подтвердили, что в Кабуле были задержаны несколько женщин. Госдепартамент не ответил на запросы прокомментировать, почему его удалили.

Ранее в пятницу талибы освободили группу журналистов , в том числе двух иностранцев, после того, как новость об их задержании вызвала международный резонанс. Они также освободили активистку, которая исчезла после протеста За права женщин на фоне усиления дипломатического давления, в частности со стороны генерального секретаря ООН.

“Меня все больше волнует благосостояние пропавших женщин-активисток в Афганистане. Несколько исчезли, о некоторых не было слышно несколько недель. Я настойчиво призываю талибов обеспечить их безопасность, чтобы они могли вернуться домой”, — написал Антониу Гутерриш в Twitter.

Но других женщин-активисток, некоторых из которых похитили из дома посреди ночи, не уволили. Полиция Талибана и министерство внутренних дел отрицали какую-либо роль в их арестах.

Правозащитные группы осудили исчезновение как кампанию устрашения после того, как Талибан ввел репрессивные правила, в частности запрещая девушкам получать среднее образование, а женщинам — работать за пределами секторов здравоохранения и образования.

“Каждое исчезновение подчеркивает одну из огромных пробелов в Афганистане сегодня, отсутствие верховенства права”, — сказала Хизер Барр, заместитель директора по правам женщин Human Rights Watch.

Есть также беспокойство относительно Алии Азизи, высокопоставленного служащего тюрьмы, которая пропала без вести более четырех месяцев после того, как явилась на работу. Несколько женщин, работавших в силах безопасности при предыдущем правительстве, подверглись нападениям и убили после прихода талибов к власти.

“Хотя мы приветствуем освобождение Парвани, эти семьи и другие, включая Алию, все еще задержаны”, — сказала Амири в своем твите.

Ни один из задержанных не был обвинен в каком-либо преступлении, не мог связаться с адвокатами или поговорить со своими семьями.

Британское правительство также выразило обеспокоенность в отношении граждан, находящихся под стражей в течение нескольких месяцев. Семья оператора, ставшего бизнесменом Питера Жувеналя, объявила о своих беспокойствах относительно его здоровья после того, как его задержали в декабре.

Он женат на гражданке Афганистана и находился в Кабуле по работе и для решения семейных дел. Друзья беспокоятся о его здоровье и безопасности; ему нужны лекарства от высокого кровяного давления, а Covid распространяется в афганской тюремной системе.

Напомним

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