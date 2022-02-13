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Шахед-136

"Талібан" затримав у Кабулі 29 жінок та їхні сім'ї

"Талібан" затримав у Кабулі 29 жінок та їхні сім'ї

Київ • УНН

 • 27936 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. "Талібан" затримав 29 жінок та їхні сім'ї в Кабулі, заявив високопоставлений дипломат США, додавши занепокоєння з приводу зростання кількості людей, захоплених і утримуваних на невизначений термін в Афганістані. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Ріна Амірі, спеціальний представник США з питань афганських жінок, дівчат і прав людини, повідомила, що серед 40 осіб, захоплених у п’ятницю, були жінки.

“Ці несправедливі затримання повинні припинитися”, — написала вона у твіттері. Згодом його було видалено, але інші джерела підтвердили, що в Кабулі було затримано кілька жінок. Держдепартамент не відповів на запити прокоментувати, чому його видалили.

Раніше в п’ятницю таліби звільнили групу журналістів , у тому числі двох іноземців, після того, як новина про їх затримання викликала міжнародний резонанс. Вони також звільнили активістку, яка зникла після протесту за права жінок на тлі посилення дипломатичного тиску, зокрема з боку генерального секретаря ООН.

“Мене дедалі більше хвилює добробут зниклих жінок-активісток в Афганістані. Декілька зникли, про деяких не було чути кілька тижні. Я наполегливо закликаю талібів забезпечити їхню безпеку, щоб вони могли повернутися додому”, — написав Антоніу Гутерріш у Twitter.

Але інших жінок-активісток, деяких з яких викрали з дому посеред ночі, не звільнили. Поліція Талібану та міністерство внутрішніх справ заперечували будь-яку роль у їхніх арештах.

Правозахисні групи засудили зникнення як кампанію залякування після того, як Талібан ввів репресивні правила, зокрема забороняючи дівчатам отримувати середню освіту, а жінкам — працювати за межами секторів охорони здоров’я та освіти.

“Кожне зникнення підкреслює одну з величезних прогалин в Афганістані сьогодні, відсутність верховенства права”, — сказала Хізер Барр, заступник директора з прав жінок Human Rights Watch.

Є також занепокоєння щодо Алії Азізі, високопоставленого службовця в’язниці, яка пропала безвісти більше чотирьох місяців після того, як з’явилася на роботу. Кілька жінок, які працювали в силах безпеки при попередньому уряді, зазнали нападів і вбили після приходу талібів до влади.

“Хоча ми вітаємо звільнення Парвани, ці сім’ї та інші, включаючи Алію, все ще затримані”, — сказала Амірі у своєму твіті.

Жоден із затриманих не був звинувачений у будь-якому злочині, не міг зв’язатися з адвокатами чи поговорити зі своїми родинами.

Британський уряд також висловив занепокоєння щодо громадян, які перебувають під вартою протягом кількох місяців. Сім’я оператора, який став бізнесменом Пітера Жувеналя, оголосила про свої занепокоєння щодо його здоров’я після того, як його затримали в грудні.

Він одружений з громадянкою Афганістану і перебував у Кабулі по роботі та для вирішення сімейних справ. Друзі турбуються про його здоров’я та безпеку; йому потрібні ліки від високого кров’яного тиску, а Covid розповсюджується в афганській тюремній системі.

Нагадаємо

Талібан знову відкрив університети для афганських жінок у 6 провінціях

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