Таксисту, который с ножом ограбил женщину в столице, объявили подозрение

Согласно сообщению, следователи установили, что ночью 12 октября 2018 года злоумышленник, работая в такси за похищенными документами, ограбил 35-летнюю женщину, которую подвозил из ночного клуба. Оценив состояние женщины, разбойник завез ее в лесополосу и, угрожая ножом отобрал золотые украшения и мобильный телефон на сумму 43 000 гривен. По результатам оперативных мероприятий правоохранителям удалось задержать нападавшего.



Сейчас устанавливается причастность преступника к аналогичным преступлениям и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.



Ранее сообщал УНН, что в Киеве таксист украл кошелек у иностранца и избил его гида.