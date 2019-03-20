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Таксисту, который с ножом ограбил женщину в столице, объявили подозрение

Киев • УНН

 • 6443 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении 46-летнему жителю столицы, который с ножом напал на женщину и ограбил ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таксисту, который с ножом ограбил женщину в столице, объявили подозрение

Согласно сообщению, следователи установили, что ночью 12 октября 2018 года злоумышленник, работая в такси за похищенными документами, ограбил 35-летнюю женщину, которую подвозил из ночного клуба. Оценив состояние женщины, разбойник завез ее в лесополосу и, угрожая ножом отобрал золотые украшения и мобильный телефон на сумму 43 000 гривен. По результатам оперативных мероприятий правоохранителям удалось задержать нападавшего.

Сейчас устанавливается причастность преступника к аналогичным преступлениям и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщал УНН, что в Киеве таксист украл кошелек у иностранца и избил его гида.

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