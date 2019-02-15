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У Києві таксист вкрав гаманець у іноземця і побив його гіда

У Києві таксист вкрав гаманець у іноземця і побив його гіда

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Києві таксисит вимагав у іноземця завищену оплату за послуги, а потім вкрав гаманець і втік. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Двоє іноземців вирішили завітати до одного зі столичних музеїв, який розташований у Подільському районі столиці. Чоловіки скористалися послугою таксі, аби швидко дістатися до потрібного місця. Коли гості столиці приїхали до музею, водій таксі почав вимагати за поїздку більшу суму, ніж було домовлено. Далі зловмисник відібрав у іноземця гаманець із грошима та втік", - йдеться у повідомленні.

Потерпілий одразу звернувся за допомогою до гіда, а вона, у свою чергу, намагалася зупинити транспортний засіб. Внаслідок зіткнення з автомобілем жінка отримала травми. Крім того, зловмисник кілька разів її вдарив, після чого втік.

Згодом правоохоронці знайшли і затримали таксиста. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловіки пограбували перехожого і прибігли у поліцію.

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