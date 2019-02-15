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В Киеве таксист украл кошелек у иностранца и избил его гида

Киев  •  УНН

 • 9200 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Киеве таксисит требовал у иностранца завышенную оплату за услуги, а затем украл кошелёк и убежал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Двое иностранцев решили посетить один из столичных музеев, который расположен в Подольском районе столицы. Мужчины воспользовались услугой такси, чтобы быстро добраться до нужного места. Когда гости столицы приехали в музей, водитель такси потребовал за поездку большую сумму, чем было договорено. Далее злоумышленник отобрал у иностранца кошелёк с деньгами и скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавший сразу обратился за помощью к гиду, а она, в свою очередь, пыталась остановить транспортное средство. В результате столкновения с автомобилем женщина получила травмы. Кроме того, злоумышленник несколько раз её ударил, после чего скрылся.

Впоследствии правоохранители нашли и задержали таксиста. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабёж) УКУ. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчины ограбили прохожего и прибежали в полицию.

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