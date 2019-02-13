В Одесі чоловіки пограбували перехожого і прибігли у поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У центрі Одеси двоє чоловіків пограбували перехожого і, намагаючись сховатися, забігли у відділення поліції. Про це повідомила співробітниця поліції Зоя Мельник на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"У центрі міста Одеси серед білого дня двоє осіб скоїли розбійний напад на чоловіка - завдали тілесних ушкоджень, відібрали сумку з великою сумою грошей і стали тікати... але чи то злочинці були "на гастролях" і погано знали місто, чи то зробили помилку - невідомо, але побігли вони прямо у сторону ГУНП, де і були затримані поліцейськими", - йдеться в повідомленні.
За словами Мельник, одного зловмисника впіймали співробітники карного розшуку, другого - співробітники ювенальної превенції, які раніше також працювали в розшуку.
Як повідомляв УНН, в Києві затримали чоловіка, який грабував школярів.