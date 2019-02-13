В Одессе мужчины ограбили прохожего и прибежали в полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Центре Одессы двое мужчин ограбили прохожего и, пытаясь скрыться, забежали в отделение полиции. Об этом сообщила сотрудница полиции Зоя Мельник на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
"В центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину - нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать… но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли в попыхах совершили ошибку - неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими", - говорится в сообщении.
По словам Мельник, одного злоумышленника поймали сотрудники уголовного розыска, второго - сотрудники ювенальной превенции, которые ранее также работали в розыске.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который грабил школьников.