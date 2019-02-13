В Одессе мужчины ограбили прохожего и прибежали в полицию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72374 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98379 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134190 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132978 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131099 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162801 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141480 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145314 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одессе мужчины ограбили прохожего и прибежали в полицию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Центре Одессы двое мужчин ограбили прохожего и, пытаясь скрыться, забежали в отделение полиции. Об этом сообщила сотрудница полиции Зоя Мельник на своей странице в Facebook, передаёт УНН.

"В центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину - нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать… но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли в попыхах совершили ошибку - неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими", - говорится в сообщении.

По словам Мельник, одного злоумышленника поймали сотрудники уголовного розыска, второго - сотрудники ювенальной превенции, которые ранее также работали в розыске.

Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который грабил школьников.

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