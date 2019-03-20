Таксисту, який з ножем пограбував жінку у столиці, оголосили підозру

Згідно із повідомленням, слідчі встановили, що вночі 12 жовтня 2018 року зловмисник, працюючи в таксі за викраденими документами, пограбував 35-річну жінку, яку підвозив з нічного клубу. Оцінивши стан жінки, розбійник завіз її в лісосмугу та погрожуючи ножем відібрав золоті прикраси та мобільний телефон на суму 43 тисячі гривень. За результатами оперативних заходів правоохоронцям вдалося затримати нападника.



Зараз встановлюється причетність злочинця до аналогічних злочинів та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.



Раніше УНН повідомляв, що у Києві таксист вкрав гаманець у іноземця і побив його гіда.