Такси Uber попал в ДТП на Гаванском мосту столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Гаванском мосту Киева произошло ДТП с участием такси Uber. Об этом сообщает УНН со поисланням на “Киев Оперативный”.
“По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и въехал в столб. В срочном порядке был госпитализирован с различными травмами”, — указано в сообщении ресурса.
Как было установлено правоохранителями водитель 8 февраля этого года был лишен водительских прав по статье 130 КУпАП.
Как сообщал УНН, в Киеве на пересечении ул. Сечевых Стрельцов и Глыбочицкой, возле кинотеатра “Киевская Русь” столкнулись три автомобиля .