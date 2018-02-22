Таксі Uber потрапило у ДТП на Гаванському мосту столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Гаванському мосту Києва відбулася ДТП за участю таксі Uber. Про це повідомляє УНН з поисланням на “Киев Оперативный”.
“За попередніми даними, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в’їхав у стовп. У терміновому порядку його було госпіталізовано з різними травмами”, — вказано у повідомленні ресурсу.
Як було встановлено правохоронцями водій 8 лютого цього року був позбавлений водійських прав за статтею 130 КУпАП.
Як повідомляв УНН, у Києві на перетині вул. Січових Стрільців та Глибочицької, біля кінотеатру “Київська Русь” зіштовхнулися три автомобілі.