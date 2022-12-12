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Такое уже было во времена СССР: Зеленский заявил, что если путин умрет – война закончится

Киев • УНН

 • 781433 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Если российский диктатор владимир путин неожиданно умрет, тогда война закончится, поскольку институты россии перестанут работать. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, передает УНН.

Цитата

“К сожалению, скажу честно: они победили свое общество. Победили их разум. Чтобы сработало это вторжение, нужно было полностью погрузить их в этот информационный пузырь: что украинцев нет, что это где-то какая-то окрестность, что у них нет языка, наследия, истории, что все это они у нас оторвали с распадом Советского Союза, что они оторвались временно”, – отметил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что в случае смерти владимира путина в результате болезни или несчастного случая, война закончится, поскольку в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.

"Поэтому, когда такой человек идет, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", — заявил глава государства.

Дополнение

Бывший сотрудник кремля и экс-спичрайтер путина Аббас Галлямов заявил, что кремль готовит проект “Ноев ковчег” по эвакуации российского президента владимира путина в Аргентину или Венесуэлу в случае поражения в войне против Украины.

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