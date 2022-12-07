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Проект “Ноїв ковчег”: у разі поразки у війні путіна планують евакуювати до Латинської Америки - ексспівробітник кремля

Проект “Ноїв ковчег”: у разі поразки у війні путіна планують евакуювати до Латинської Америки - ексспівробітник кремля

Київ • УНН

 • 3641256 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. кремль готує проект “Ноїв ковчег” з евакуації російського президента володимира путіна до Аргентини чи Венесуели у разі поразки у війні проти України. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив колишній співробітник кремля та ексспічрайтер путіна Аббас Галлямов, передає УНН.

Так, за словами Галлямова, план вивезення чиновників кремля розробляють з весни, він отримав неофіційну назву "Ноєв ковчег".

Цитата

“Отже, починаючи з весни, путінське політбюро розпочало роботу над проектом під неофіційною назвою “Ноїв ковчег”. Як випливає з назви, йдеться про пошук нових земель, куди можна буде вирушити у разі, якщо на батьківщині стане зовсім незатишно. Оточення вождя не виключає, що програє війну, втратить владу і йому доведеться кудись терміново евакуюватися”, – пише Галлямов.

Деталі

Він зазначив, що спочатку в кремлі вивчали можливий переїзд до Китаю, “однак у перспективах співпраці з ним потенційні емігранти швидко розчарувалися”.

За словами Галлямова, зараз як перспективний майданчик розглядається Латинська Америка - Аргентина та Венесуела. Проект про міграцію до Венесуели займається глава "Роснєфті" Ігор Сєчін, який перебуває в добрих відносинах з венесуельським президентом Ніколасом Мадуро.

“Як мені розповіли, безпосередньою роботою з виїздом на місце займається Юрій Курилін – права рука глави "Роснєфті". Людина, яка донедавна керувала апаратом компанії. Влітку він формально звідти звільнився і тепер повністю присвятив себе саме "Ноєвому ковчегу". У нього американське громадянство та добрі зв'язки. Закінчив університет Хейворд у Каліфорнії, працював у структурах ВР, у тому числі і на високій посаді директора з корпоративних питань”, – зазначає Галлямов.

Додамо

російський диктатор передбачає, що війна в Україні буде тривалою.

путін також висловився про загрозу ядерної війни і досить зухвало заявив, що вона росте.

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