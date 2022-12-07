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Проект “Ноев ковчег”: в случае поражения в войне путина планируют эвакуировать в Латинскую Америку - экс-сотрудник кремля

Киев • УНН

 • 3641253 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Кремль готовит проект “Ноев ковчег” по эвакуации российского президента владимира путина в Аргентину или Венесуэлу в случае поражения в войне против Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил бывший сотрудник кремля и экс-спичрайтер путина Аббас Галлямов, передает УНН.

Так, по словам Галлямова, план вывоза чиновников кремля разрабатывают с весны, он получил неофициальное название "Ноев ковчег".

Цитата

“Итак, начиная с весны, путинское политбюро начало работу над проектом под неофициальным названием “Ноев ковчег”. Как следует из названия, речь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться в случае, если на родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти и ему придётся куда-то срочно эвакуироваться”, – пишет Галлямов.

Детали

Он отметил, что изначально в кремле изучали возможный переезд в Китай, “однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались”.

По словам Галлямова, сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка - Аргентина и Венесуэла. Проект о миграции в Венесуэлу курирует глава "Роснефти" Игорь Сечин, который состоит в хороших отношениях с венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

“Как мне рассказали, непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин - правая рука главы "Роснефти". Человек, который до недавнего времени руководил аппаратом компании. Летом он формально оттуда уволился и теперь всецело посвятил себя именно "Ноеву ковчегу". У него американское гражданство и хорошие связи. Окончил университет Хейворд в Калифорнии, работал в структурах BP, в том числе и на высоком посту директора по корпоративным вопросам”, – отмечает Галлямов.

Добавим

Российский диктатор предполагает, что война в Украине будет продолжительной.

путин также высказался об угрозе ядерной войны и довольно дерзко заявил, что она растет.

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