Таке вже було за часів СРСР: Зеленський заявив, що якщо путін помре – війна закінчиться

Цитата

“На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. Щоб спрацювало це вторгнення, треба було повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, що вони відірвалися тимчасово”, – зазначив Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що у разі смерті володимира путіна внаслідок хвороби чи нещасного випадку, війни закінчиться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини.

"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", — заявив глава держави.

Доповнення

Колишній співробітник кремля та ексспічрайтер путіна Аббас Галлямов заявив, що кремль готує проект “Ноїв ковчег” з евакуації російського президента володимира путіна до Аргентини чи Венесуели у разі поразки у війні проти України.