Таке вже було за часів СРСР: Зеленський заявив, що якщо путін помре – війна закінчиться
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Якщо російський диктатор володимир путін неочікувано помре, тоді війна закінчиться, оскільки інституції росії перестануть працювати. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом, передає УНН.
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“На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. Щоб спрацювало це вторгнення, треба було повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, що вони відірвалися тимчасово”, – зазначив Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що у разі смерті володимира путіна внаслідок хвороби чи нещасного випадку, війни закінчиться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини.
"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", — заявив глава держави.
Доповнення
Колишній співробітник кремля та ексспічрайтер путіна Аббас Галлямов заявив, що кремль готує проект “Ноїв ковчег” з евакуації російського президента володимира путіна до Аргентини чи Венесуели у разі поразки у війні проти України.