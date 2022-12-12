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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Таке вже було за часів СРСР: Зеленський заявив, що якщо путін помре – війна закінчиться

Таке вже було за часів СРСР: Зеленський заявив, що якщо путін помре – війна закінчиться

Київ • УНН

 • 781435 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Якщо російський диктатор володимир путін неочікувано помре, тоді війна закінчиться, оскільки інституції росії перестануть працювати. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом, передає УНН.

Цитата

“На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. Щоб спрацювало це вторгнення, треба було повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, що вони відірвалися тимчасово”, – зазначив Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що у разі смерті володимира путіна внаслідок хвороби чи нещасного випадку, війни закінчиться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини.

"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", — заявив глава держави.

Доповнення

Колишній співробітник кремля та ексспічрайтер путіна Аббас Галлямов заявив, що кремль готує проект “Ноїв ковчег” з евакуації російського президента володимира путіна до Аргентини чи Венесуели у разі поразки у війні проти України.

Українські Національні Новини

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