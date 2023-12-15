Тайна пропавшей папки: как в последний день президентства Трампа из сейфа Белого Дома исчезла папка необработанных данных российской разведки

В конце президентства бывшего главы США Дональда Трампа из Белого дома исчезла папка, содержавшая строго секретную информацию о вмешательстве россии в выборы. Кто причастен к исчезновению этой папки, и где она сейчас может быть выясняли журналисты CNN, передает УНН.

Детали

Папка со строго секретной информацией, связанной с вмешательством России в выборы, исчезла в конце президентства Дональда Трампа. По данным источников CNN эта история вызвала такой уровень беспокойства, что представители разведки в прошлом году проинформировали о пропавших материалах лидеров Комитета по разведке Сената.

Любое дальнейшее рассекречивание выявит конфиденциальные методы сбора разведданных, нанесет ущерб отношениям с иностранными партнерами, поставит под угрозу акции разведывательного сообщества Соединенных Штатов, потенциально нарушит постановления суда, ограничивающие распространение информации FISA... (и) поставит под угрозу конфиденциальные человеческие источники. - написал Уайту высокопоставленный чиновник ФБР.

По словам источников CNN, папка содержала необработанные разведывательные данные, собранные США и их союзниками по НАТО в отношении россиян и российских агентов, включая источники и методы, которые основывались на оценке правительства США о том, что президент России Владимир Путин пытался помочь Трампу победить на выборах 2016 года.

Впрочем, российская разведка была лишь небольшой частью коллекции документов в этой папке толщиной 10 дюймов. Она содержала кучу информации о расследовании ФБР "Ураган перекрестного огня" по кампании Трампа 2016 года и России. Но необработанные разведданные о России были одними из наиболее конфиденциальных секретных материалов, и высокопоставленные чиновники администрации Трампа неоднократно пытались заблокировать бывшему президенту обнародовать документы.

Спустя два с лишним года после того, как Трамп покинул пост, пропавшие разведданные так и не найдены.

Как исчезла секретная папка

Последний раз папку видели в Белом доме во время во время последних дней пребывания Трампа в качестве Президента. За день до ухода с поста должности Трамп издал приказ о рассекречивании большинства содержимого папки, что вызвало волну активности в последние 48 часов его президентства. Несколько копий отредактированной папки было создано в Белом доме с планами распространить их по Вашингтону среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов.

19 января 2021 года Трамп издал распоряжение о рассекречивании "подшивки материалов, связанных с расследованием урагана Crossfire, которое проводит Федеральное бюро расследований".

Белый дом планировал распространить рассекреченные документы по всему Вашингтону, в том числе консервативному журналисту Джону Соломону, который является союзником Трампа. Но приказ Трампа не привёл к его обнародованию. Копии сначала разослали, а затем лихорадочно изъяли по указанию юристов Белого дома, которые требовали перед обнародованием дополнительных редакций.

Судя по расследованию CNN последний раз папку в руки взял тогдашний руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.

За несколько минут до инаугурации Джо Байдена Медоуз помчался в Министерство юстиции, чтобы передать отредактированную копию для последнего просмотра. Спустя много лет Министерство юстиции до сих пор не обнародовало все документы, несмотря на распоряжение Трампа о рассекречивании. Дополнительные копии с разным уровнем редактирования попали в Национальный архив.

Но неотредактированная версия подшивки, содержащая содержащая секретные необработанные данные разведки, исчезла во время последних хаотичных часов Белого дома Трампа. Обстоятельства его исчезновения остаются окутанными тайной.

Папка не была среди секретных вещей, найденных во время прошлогоднего обыска на курорте Мар-а-Лаго Трампа, по словам американского чиновника, знакомого с этим вопросом, который сказал, что ФБР не искало специально разведывательные данные, связанные с Россией, когда получило обыск. ордер на резиденцию бывшего президента в прошлом году.

В июньском обвинительном акте против Трампа о неправильном обращении с секретными документами в Мар-а-Лаго также нет ни одной ссылки на подшивку или пропавшую российскую разведку.

У кого сейчас секретная папка сейчас?

Среди вероятных присвоителей папки с секретными документами помощница Медоуза - Кэссиди Хатчинсон. Однако, в показаниях Конгресса и в своих мемуарах она утверждает, что секретная папка у у самого Медоуза. Мол, он мог забрать домой неотредактированную версию подшивки. Она также сказала, что он хранит ее в сейфе, и что она собственными глазами видела, как он ушел с подшивкой из Белого дома дома.

Адвокат Медоуза, решительно отрицает это обвинение. Он настаивает, что Медоуз четко знал и соблюдал требования по надлежащему обращения с секретными материалами.

Любые такие материалы, с которыми он работал или которые были в его распоряжении, обрабатывались соответствующим образом, и любые предположения о том, что он несет ответственность за любую отсутствующую папку или другую секретную информацию, являются абсолютно неправильными. - сказал адвокат Медоуза Джордж Тервилигер в заявлении CNN.

Почему рассекреченные данные папки так и не были опубликованы

ЦРУ, ФБР, Национальный архив и Офис директора национальной разведки отказались комментировать эту историю. Пресс-секретарь комитета по разведке Сената отказалась от комментариев. Адвокат Хатчинсона также отказался от комментариев. Представитель Трампа не ответил на запрос о комментарии.

Исчезнувшая папка является сердцевиной одной из самых противоречивых битв, которые ведет за кулисами тогдашний президент Трамп. Несмотря на бешеную оппозицию со стороны его собственных чиновников национальной безопасности, Трамп потратил годы, пытаясь рассекретить материалы, которые, по его словам, докажут его утверждение, что расследование ФБР в отношении России и его кампании было обманом.

В июле прошлого года Медоуз сказал в интервью Соломону, что передал документы в Министерство юстиции из "избыточной осторожности".

Мы передали им эти рассекреченные документы - я хочу подчеркнуть, что это были рассекреченные документы - для окончательного редактирования части этой личной информации с инструкцией, чтобы они продолжали их распространять. Мы полностью ожидали, что они это сделают, самое большее через несколько дней, но вот мы здесь через несколько лет спустя. - сказал Медоуз.

В течение многих лет после того, как Трамп ушел с должности, его союзники искали отредактированную подшивку, чтобы они могли обнародовать ее, подав в суд на Министерство юстиции и Национальный архив в начале этого года. И адвокаты Трампа сейчас стремятся получить доступ к секретным разведданным по оценке выборов 2016 года, когда они готовятся к его защите от обвинений, выдвинутых в попытках отменить выборы 2020 года.