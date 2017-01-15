Т.Мэй озвучит свой план по Brexit во вторник

Как отмечается, на Даунинг-стрит не комментируют и не подтверждают практически никакие утечки относительно содержания речи, однако некоторые выводы сделать можно.. В частности, сообщает издание, намерение Т.Мэй более жестко контролировать иммиграцию позволяет предположить, что она готова пожертвовать доступом к единому рынку Евросоюза, а желание заключать торговые соглашения с такими странами, как Новая Зеландия, означает готовность выйти из таможенного союза ЕС.

Отмечается, что статьи о вероятном содержание речи Т.Мэй опубликовали несколько британских газет в воскресенье.

Они утверждают, что премьер-министр все же объявит о готовности Великобритании выйти из Евросоюза по так называемому "жесткому сценарию". Под ним подразумевается, прежде всего, выход страны из единого европейского рынка.

"Мягкий сценарий", за который выступают сторонники евроинтеграции, предусматривает сохранение доступа к рынку ЕС. Однако при таких условиях Великобритания должна оставить за гражданами Евросоюза право на свободный въезд в страну.

Также ожидается, что в своей речи Т.Мэй призовет положить конец спорам и взаимным оскорблениям между сторонниками выхода из ЕС и теми, кто выступал за сохранение членства в нем. Премьер, как утверждают СМИ, будет просить нацию объединиться и вместе обеспечить успех Brexit.

Т.Мэй подготовила свою речь по требованию парламента, который попросил правительство опубликовать план выхода из Евросоюза еще до начала официальных переговоров с Брюсселем. Главным вопросом является сохранение или отказ от доступа к единому рынку ЕС.

Британский парламент уже дал предварительное согласие на то, чтобы процесс выхода из Евросоюза стартовал до конца марта 2017 года.

В то же время такое решение имеет неофициальный характер и ни к чему не обязывает членов парламента юридически.