Т.Мей озвучить свій план щодо Brexit у вівторок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Терези Мей у вівторок планує озвучити свій план щодо Brexit. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Як зазначається, на Даунінг-стріт не коментують і не підтверджують жодні витоки щодо змісту майбутньої промови прем'єр-міністра, але деякі прогнози зробити можна. Зокрема, повідомляє видання, намір Т.Мей більш жорстко контролювати імміграцію дозволяє припустити, що вона готова пожертвувати доступом до єдиного ринку Євросоюзу, а бажання укладати торговельні угоди з такими країнами, як Нова Зеландія, означає готовність вийти з митного союзу ЄС.
Зазначається, що статті про ймовірний зміст промови Т.Мей опублікували кілька британських газет у неділю.
Вони стверджують, що прем'єр-міністр все ж оголосить про готовність Британії вийти з Євросоюзу за так званим "жорстким сценарієм". Під ним мається на увазі, перш за все, вихід країни з єдиного європейського ринку.
"М'який сценарій", за який виступають прихильники євроінтеграції, передбачає збереження доступу до ринку ЄС. Однак за таких умов Британія має залишити за громадянами Євросоюзу право на вільний в'їзд до країни.
Також очікується, що у своїй промові Т.Мей закликатиме покласти край суперечкам і взаємним образам між прихильниками виходу з ЄС й тими, хто виступав за збереження членства в ньому. Прем'єр, як стверджують ЗМІ, проситиме націю об'єднатися й разом забезпечити успіх Brexit.
Т.Мей підготувала свою промову на вимогу парламенту, який попросив уряд опублікувати план виходу з Євросоюзу ще до початку офіційних переговорів з Брюсселем. Головним питанням є збереження або відмова від доступу до єдиного ринку ЄС.
Британський парламент вже дав попередню згоду на те, щоб процес виходу з Євросоюзу стартував до кінця березня 2017 року.
Водночас таке рішення має неофіційний характер і ні до чого не зобов'язує членів парламенту юридично.