Т.Мей озвучить свій план щодо Brexit у вівторок

ukru
20:29 • 28556 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 85691 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 120740 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 127106 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 222244 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166682 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187059 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172654 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164837 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349261 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
70 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167422 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81041 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 68549 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 48945 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 60353 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 222248 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349264 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367438 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284066 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 48945 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 68549 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81041 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167422 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170205 перегляди
Актуальне
Т.Мей озвучить свій план щодо Brexit у вівторок

Т.Мей озвучить свій план щодо Brexit у вівторок

Київ • УНН

 • 9423 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Терези Мей у вівторок планує озвучити свій план щодо Brexit. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Як зазначається, на Даунінг-стріт не коментують і не підтверджують жодні витоки щодо змісту майбутньої промови прем'єр-міністра, але деякі прогнози зробити можна. Зокрема, повідомляє видання, намір Т.Мей більш жорстко контролювати імміграцію дозволяє припустити, що вона готова пожертвувати доступом до єдиного ринку Євросоюзу, а бажання укладати торговельні угоди з такими країнами, як Нова Зеландія, означає готовність вийти з митного союзу ЄС.

Зазначається, що статті про ймовірний зміст промови Т.Мей опублікували кілька британських газет у неділю.

Вони стверджують, що прем'єр-міністр все ж оголосить про готовність Британії вийти з Євросоюзу за так званим "жорстким сценарієм". Під ним мається на увазі, перш за все, вихід країни з єдиного європейського ринку.

"М'який сценарій", за який виступають прихильники євроінтеграції, передбачає збереження доступу до ринку ЄС. Однак за таких умов Британія має залишити за громадянами Євросоюзу право на вільний в'їзд до країни.

Також очікується, що у своїй промові Т.Мей закликатиме покласти край суперечкам і взаємним образам між прихильниками виходу з ЄС й тими, хто виступав за збереження членства в ньому. Прем'єр, як стверджують ЗМІ, проситиме націю об'єднатися й разом забезпечити успіх Brexit.

Т.Мей підготувала свою промову на вимогу парламенту, який попросив уряд опублікувати план виходу з Євросоюзу ще до початку офіційних переговорів з Брюсселем. Головним питанням є збереження або відмова від доступу до єдиного ринку ЄС.

Британський парламент вже дав попередню згоду на те, щоб процес виходу з Євросоюзу стартував до кінця березня 2017 року.

Водночас таке рішення має неофіційний характер і ні до чого не зобов'язує членів парламенту юридично.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,034.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,885.72