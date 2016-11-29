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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Т.Мэй и Д.Трамп поговорили о безопасности и договорились о встрече

Киев • УНН

 • 8374 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом выразила надежду на быстрое налаживание контактов между членами их команд, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Т.Мэй и Д.Трамп поговорили о безопасности и договорились о встрече

"Стороны обсудили процесс перехода власти от Барака Обамы к Трампу, а также договорились об организации в США встречи их советников по национальной безопасности, которая должна состояться до Рождества", - говорится в релизе британского кабмина, который цитирует издание.

Также политики договорились при первой возможности провести двустороннюю встречу.

Ранее пресс-секретарь Терезы Мэй заявила, что Великобритания рассматривает возможность приглашения Дональда Трампа для встречи с королевой Елизаветой II.

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