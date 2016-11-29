Т.Мэй и Д.Трамп поговорили о безопасности и договорились о встрече

"Стороны обсудили процесс перехода власти от Барака Обамы к Трампу, а также договорились об организации в США встречи их советников по национальной безопасности, которая должна состояться до Рождества", - говорится в релизе британского кабмина, который цитирует издание.

Также политики договорились при первой возможности провести двустороннюю встречу.

Ранее пресс-секретарь Терезы Мэй заявила, что Великобритания рассматривает возможность приглашения Дональда Трампа для встречи с королевой Елизаветой II.