Т.Мэй и Д.Трамп поговорили о безопасности и договорились о встрече
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом выразила надежду на быстрое налаживание контактов между членами их команд, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Стороны обсудили процесс перехода власти от Барака Обамы к Трампу, а также договорились об организации в США встречи их советников по национальной безопасности, которая должна состояться до Рождества", - говорится в релизе британского кабмина, который цитирует издание.
Также политики договорились при первой возможности провести двустороннюю встречу.
Ранее пресс-секретарь Терезы Мэй заявила, что Великобритания рассматривает возможность приглашения Дональда Трампа для встречи с королевой Елизаветой II.