Т.Мей і Д.Трамп поговорили про безпеку та домовились про зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом висловила надію на швидке налагодження контактів між членами їх команд, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
“Сторони обговорили процес переходу влади від Барака Обами до Трампа, а також домовилися про організацію в США зустрічі їх радників з національної безпеки, яка повинна відбутися до Різдва”, — йдеться в релізі британського кабміну, який цитує видання.
Також політики домовилися при першій можливості провести двосторонню зустріч.
Раніше прес-секретар Терези Мей заявила, що Великобританія розглядає можливість запрошення Дональда Трампа для зустрічі з королевою Єлизаветою II.