Т.Мей і Д.Трамп поговорили про безпеку та домовились про зустріч

“Сторони обговорили процес переходу влади від Барака Обами до Трампа, а також домовилися про організацію в США зустрічі їх радників з національної безпеки, яка повинна відбутися до Різдва”, — йдеться в релізі британського кабміну, який цитує видання.

Також політики домовилися при першій можливості провести двосторонню зустріч.

Раніше прес-секретар Терези Мей заявила, що Великобританія розглядає можливість запрошення Дональда Трампа для зустрічі з королевою Єлизаветою II.