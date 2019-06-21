Всемирный конгресс украинцев приглашает в наблюдатели на выборы в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призывает волонтёров принять участие в работе международной наблюдательной миссии конгресса на выборах в парламент Украины 21 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ВКУ, передаёт УНН.
Так, сообщается что миссия будет следить за досрочными парламентскими выборами и оценивать их соответствие внутреннему законодательству Украины и ее обязательствам перед ОБСЕ, а также другим международным стандартам демократических выборов.
Главой миссии является бывший президент конгресса Евгений Чолий.
Заявку могут подать все желающие, кроме граждан Украины или Российской Федерации.
"Искренне приглашаю как можно больше волонтеров присоединиться к миссии ВКУ и сделать значительный вклад в укрепление демократии в Украине", - заявил Чолий.
Чтобы стать краткосрочным наблюдателем от ВКУ во время парламентских выборов в Украине, необходимо подать документы не позднее 10 июля.
Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала 233 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины, назначенных на 21 июля.