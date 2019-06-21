Світовий конгрес українців запрошує у спостерігачі на вибори в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Світовий конгрес українців (СКУ) закликає волонтерів взяти участь в роботі міжнародної спостережної місії конгресу на виборах в парламент України 21 липня 2019 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті СКУ, передає УНН.
Так, повідомляється що місія буде стежити за достроковими парламентськими виборами і оцінювати їх відповідність внутрішньому законодавству України та її зобов'язаннями перед ОБСЄ, а також іншим міжнародним стандартам демократичних виборів.
Очільником місії є колишній президент конгресу Євген Чолій.
Заявку можуть подати всі охочі, окрім громадян України або Російської Федерації.
"Щиро запрошую якомога більше волонтерів приєднатися до місії СКУ та зробити значний внесок в зміцнення демократії в Україні", - заявив Чолій.
Щоб стати короткостроковим спостерігачем від СКУ під час парламентських виборів в Україні, необхідно подати документи не пізніше 10 липня.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала 233 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України, призначених на 21 липня.