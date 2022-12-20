Всемирный банк выделил Украине 610 млн. долларов, из них 500 млн. на функционирование госучреждений

Детали

Очередные 500 млн. долларов помогут правительству Украины выплачивать детскую и семейную помощь, зарплаты госслужащих, а также финансировать коммунальные платежи госучреждений. Это часть проекта “Public Expenditure for Administrative Capacity Endurance” (“государственные расходы ради устойчивости административных возможностей” — ред.).

Во Всемирном банке считают, что поддержка функций украинского государства позволит снизить масштабы потери страной человеческого капитала и облегчит задачу восстановления экономики после войны. В целом, по подсчетам организации, этот проект помог 12 миллионам людей в Украине.

Война привела к тому, что доходы украинского государства резко сократились, а расходы, напротив, выросли, и страна начала зависеть от постоянного финансирования зарубежных партнеров не в меньшей степени, чем от снабжения вооружений.

Добавим

На следующий год США и Евросоюз обещали Украине около 30 млрд. долларов на эти цели, что, по словам украинских чиновников, должно было покрыть большую часть дефицита бюджета, писала в п’пятницу Washington Post.