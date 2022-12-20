Всемирный банк выделил Украине 610 млн. долларов, из них 500 млн. на функционирование госучреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Всемирный банк выделил Украине 610 млн. долларов, из которых 500 млн. назначено на текущие расходы ее государственных учреждений. Кредит гарантирован Великобританией на такую сумму. Оставшиеся 110 млн. долларов назначаются украинскому здравоохранению.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт учреждения.
Детали
Очередные 500 млн. долларов помогут правительству Украины выплачивать детскую и семейную помощь, зарплаты госслужащих, а также финансировать коммунальные платежи госучреждений. Это часть проекта “Public Expenditure for Administrative Capacity Endurance” (“государственные расходы ради устойчивости административных возможностей” — ред.).
Во Всемирном банке считают, что поддержка функций украинского государства позволит снизить масштабы потери страной человеческого капитала и облегчит задачу восстановления экономики после войны. В целом, по подсчетам организации, этот проект помог 12 миллионам людей в Украине.
Война привела к тому, что доходы украинского государства резко сократились, а расходы, напротив, выросли, и страна начала зависеть от постоянного финансирования зарубежных партнеров не в меньшей степени, чем от снабжения вооружений.
Добавим
На следующий год США и Евросоюз обещали Украине около 30 млрд. долларов на эти цели, что, по словам украинских чиновников, должно было покрыть большую часть дефицита бюджета, писала в п’пятницу Washington Post.