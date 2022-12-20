Світовий банк виділив Україні 610 млн доларів, з них 500 млн на функціонування держустанов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Світовий банк виділив Україні 610 млн доларів, з яких 500 млн призначено на поточні витрати її державних установ. Кредит гарантований Великобританією на таку суму. 110 млн доларів, що залишилися, призначаються українській охороні здоров'я.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт установи.
Деталі
Чергові 500 млн доларів допоможуть уряду України виплачувати дитячу та сімейну допомогу, зарплати держслужбовців, а також фінансувати комунальні платежі держустанов. Це частина проекту “Public Expenditure for Administrative Capacity Endurance” (“державні витрати заради стійкості адміністративних можливостей” — ред.).
У Світовому банку вважають, що підтримка функцій української держави дозволить знизити масштаби втрати країною людського капіталу та полегшить завдання відновлення економіки країни після війни. Загалом, за підрахунками організації, цей проект допоміг 12 мільйонам людей в Україні.
Війна призвела до того, що прибутки української держави різко скоротилися, а витрати, навпаки, зросли, і країна почала залежати від постійного фінансування закордонних партнерів не меншою мірою, ніж від постачання озброєнь.
Додамо
На наступний рік США та Євросоюз обіцяли Україні близько 30 млрд доларів на ці цілі, що, за словами українських чиновників, мало покрити більшу частину дефіциту бюджету, писала у п’ятницю Washington Post.