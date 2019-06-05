Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики

"Глобальный рост в 2019 году был понижен до 2,6%, что на 0,3 % ниже предыдущих прогнозов, что отражает более слабые, чем ожидалось ранее, объемы международной торговли и инвестиций в начале года", - говорится в докладе.

Всемирный банк в то же время прогнозирует, что экономический рост к 2021 году постепенно вырастет до 2,8%.

В докладе государствам с формирующимся рынком и развивающимся странам советуют "срочно укрепить политические буферы и повысить устойчивость к возможным негативным потрясениям, а также провести реформы, способствующие частным инвестициям и повышению эффективности государственного сектора".

Как сообщал УНН, ранее Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в текущем году на уровне 2,7%.