Всемирный банк подтвердил прогноз замедления роста ВВП Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82806 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121423 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111172 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137447 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Всемирный банк подтвердил прогноз замедления роста ВВП Украины

Всемирный банк подтвердил прогноз замедления роста ВВП Украины

Киев  •  УНН

 • 6821 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта в текущем году на уровне 2,7%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает корреспондент УНН.

Она напомнила, что в 2018 году рост ВПП составил 3,3%.

"В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году", - сказала Кахконен.

По ее словами, если же будет прогресс в ряде отраслей, в частности произойдет открытие рынка земли, то в 2020 году следует ожидать рост ВВП на уровне 3,4%, а вот в случае отсутствия прогресса рост может упасть до 2%.

Напомним, рост реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 2,2%.

Ранее УНН сообщал, что Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины.

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