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Світовий банк підтвердив прогноз уповільнення зростання ВВП України

Світовий банк підтвердив прогноз уповільнення зростання ВВП України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Світовий банк підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту в поточному році на рівні 2,7%, повідомила директор СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, передає кореспондент УНН.

Вона нагадала, що у 2018 році зростання ВПП склало 3,3%.

"У 2019 року зростання сповільниться. Ми прогнозуємо зростання ВВП на 2,7% у 2019 році", - сказала Кахконен.

За її словами, якщо ж буде прогрес у низці галузей, зокрема відбудеться відкриття ринку землі, то у 2020 році слід очікувати зростання ВВП на рівні 3,4%, а от у випадку відсутності прогресу зростання може впасти до 2%.

Нагадаємо, зростання реального ВВП України в першому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року склав 2,2%.

Раніше УНН повідомляв, що Всесвітній банк погіршив прогноз по зростанню ВВП України.

Українські Національні Новини

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