Світовий банк погіршив прогноз зростання світової економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Світовий банк прогнозує, що у поточному році глобальне зростання економіки знизиться на 0,3% - до 2,6%. Про це йдеться у новій доповіді Світового банку "Глобальні економічні перспективи" за червень 2019 року, передає УНН.
"Глобальне (економічне - ред.) зростання в 2019 році було знижене до 2,6%, що на 0,3% нижче попередніх прогнозів, що відображає більш слабкі, ніж очікувалося раніше, обсяги міжнародної торгівлі та інвестицій на початку року", - йдеться у доповіді.
Світовий банк у той же час прогнозує, що економічне зростання до 2021 року поступово зросте до 2,8%.
У доповіді державам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються, радять "терміново зміцнити політичні буфери і підвищити стійкість до можливих негативних потрясінь, а також провести реформи, які сприятимуть приватним інвестиціям і підвищенню ефективності державного сектора".
Як повідомляв УНН, раніше Світовий банк підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в поточному році на рівні 2,7%.