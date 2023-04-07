Мировые цены на продовольствие снижаются двенадцатый месяц подряд - ООН

Цитата

"В марте базовый показатель мировых цен на продовольственные товары продолжил падение, которое отмечается уже двенадцатый месяц подряд; это было обусловлено снижением мировых котировок зерновых культур и растительных масел", - говорится в сообщении.

Детали

В марте Индекс продовольственных цен ФАО, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, упал на 2,1% по сравнению с прошлым месяцем и на 20,5% по сравнению с пиковым показателем, которого он достиг в марте 2022 года. "Это происходит под влиянием совокупности таких факторов, как большие объемы предложения, вялый импортный спрос и продолжение действия Черноморской зерновой инициативы", - отметили в ФАО.

По сравнению с февралем цены на зерновые снизились на 5,6%, а мировые цены на пшеницу упали на 7,1%, чему способствовали такие факторы, как "большой урожай в Австралии, улучшение состояния культур в ЕС, большие объемы поставок из рф и продолжение экспорта Украиной из своих черноморских портов", указали в ФАО. Мировые цены на кукурузу упали на 4,6%, что частично обусловлено ожиданиями рекордного урожая в Бразилии, а котировки риса снизились на 3,2% в связи с предположениями относительно уборочных кампаний, которые продолжаются или которые будут в ближайшее время, в основных странах-экспортерах, включая Индию, Вьетнам и Таиланд.

Растительные масла упали в цене на 3%, против показателя месяцем ранее, и на 47,7% против его значения за март 2022 года, поскольку большие объемы предложения и вялый импортный спрос на мировых рынках способствовали снижению котировок соевого, рапсового и подсолнечного масла. Это с избытком компенсировало рост мировых цен на пальмовое масло, что было обусловлено снижением объемов производства в Юго-Восточной Азии из-за наводнений и введения Индонезией временного запрета на экспорт.

Цены на молочную продукцию снизились на 0,8%. Под влиянием стабильно высокого импортного спроса цены на сливочное масло выросли, а цены на сыр упали из-за сокращения объемов закупок большинством ведущих стран-импортеров Азии в обстановке роста экспортного предложения со стороны ведущих экспортеров.

На сахар цены, наоборот, выросли на 1,5% против февральского показателя в связи с опасениями относительно ухудшения видов на урожай в Индии, Таиланде и Китае, показатель достиг самого высокого значения с октября 2016 года. Благоприятные виды на урожай сахарного тростника в Бразилии, уборочная кампания которой вскоре начнется, сдерживала повышательное давление на цены; этому также способствовало падение нефтяных цен, в результате снижается спрос на этанол.

Цены на мясо несколько выросли (на 0,5%). Мировые котировки говядины выросли под влиянием роста внутренних цен в США в связи с ожидаемым сокращением поставок, а цены на свинину выросли в условиях предпраздничного роста спроса в Европе. Несмотря на вспышки птичьего гриппа в ряде крупных экспортеров стран, цены на мясо птицы продолжили падение девятый месяц подряд в условиях вялого импортного спроса.

Дополнение

Инфляция на Украине замедлилась до 24,9%. Овощи – лидеры по росту цен, яйца подешевели.