Мировые цены на продовольствие снижаются двенадцатый месяц подряд - ООН

ukru
10:03 • 66704 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 119285 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 112921 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 127754 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 112245 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 128666 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 123869 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108812 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102625 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113448 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 117558 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 128444 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 110717 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 113212 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 108030 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 205220 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 235825 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 175536 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 181486 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 217292 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 57035 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 108643 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 117026 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 132805 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 167687 просмотра
Актуальное
Мировые цены на продовольствие снижаются двенадцатый месяц подряд - ООН

Мировые цены на продовольствие снижаются двенадцатый месяц подряд - ООН

Киев • УНН

 • 1272271 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Цены на продовольственные товары снижаются двенадцатый месяц подряд из-за падения мировых котировок на зерновые и растительные масла, сообщила сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), пишет УНН.

Цитата

"В марте базовый показатель мировых цен на продовольственные товары продолжил падение, которое отмечается уже двенадцатый месяц подряд; это было обусловлено снижением мировых котировок зерновых культур и растительных масел", - говорится в сообщении.

Детали

В марте Индекс продовольственных цен ФАО, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, упал на 2,1% по сравнению с прошлым месяцем и на 20,5% по сравнению с пиковым показателем, которого он достиг в марте 2022 года. "Это происходит под влиянием совокупности таких факторов, как большие объемы предложения, вялый импортный спрос и продолжение действия Черноморской зерновой инициативы", - отметили в ФАО.

По сравнению с февралем цены на зерновые снизились на 5,6%, а мировые цены на пшеницу упали на 7,1%, чему способствовали такие факторы, как "большой урожай в Австралии, улучшение состояния культур в ЕС, большие объемы поставок из рф и продолжение экспорта Украиной из своих черноморских портов", указали в ФАО. Мировые цены на кукурузу упали на 4,6%, что частично обусловлено ожиданиями рекордного урожая в Бразилии, а котировки риса снизились на 3,2% в связи с предположениями относительно уборочных кампаний, которые продолжаются или которые будут в ближайшее время, в основных странах-экспортерах, включая Индию, Вьетнам и Таиланд.

Растительные масла упали в цене на 3%, против показателя месяцем ранее, и на 47,7% против его значения за март 2022 года, поскольку большие объемы предложения и вялый импортный спрос на мировых рынках способствовали снижению котировок соевого, рапсового и подсолнечного масла. Это с избытком компенсировало рост мировых цен на пальмовое масло, что было обусловлено снижением объемов производства в Юго-Восточной Азии из-за наводнений и введения Индонезией временного запрета на экспорт.

Цены на молочную продукцию снизились на 0,8%. Под влиянием стабильно высокого импортного спроса цены на сливочное масло выросли, а цены на сыр упали из-за сокращения объемов закупок большинством ведущих стран-импортеров Азии в обстановке роста экспортного предложения со стороны ведущих экспортеров.

На сахар цены, наоборот, выросли на 1,5% против февральского показателя в связи с опасениями относительно ухудшения видов на урожай в Индии, Таиланде и Китае, показатель достиг самого высокого значения с октября 2016 года. Благоприятные виды на урожай сахарного тростника в Бразилии, уборочная кампания которой вскоре начнется, сдерживала повышательное давление на цены; этому также способствовало падение нефтяных цен, в результате снижается спрос на этанол.

Цены на мясо несколько выросли (на 0,5%). Мировые котировки говядины выросли под влиянием роста внутренних цен в США в связи с ожидаемым сокращением поставок, а цены на свинину выросли в условиях предпраздничного роста спроса в Европе. Несмотря на вспышки птичьего гриппа в ряде крупных экспортеров стран, цены на мясо птицы продолжили падение девятый месяц подряд в условиях вялого импортного спроса.

Дополнение

Инфляция на Украине замедлилась до 24,9%. Овощи – лидеры по росту цен, яйца подешевели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаАгроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы