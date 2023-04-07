Світові ціни на продовольство знижуються дванадцятий місяць поспіль - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ціни на продовольчі товари знижуються дванадцятий місяць поспіль через падіння світових котирувань на зернові та рослинні олії, повідомила сьогодні Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), пише УНН.
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"У березні базовий показник світових цін на продовольчі товари продовжив падіння, яке відзначається вже дванадцятий місяць поспіль; це було зумовлено зниженням світових котирувань зернових культур та рослинних олій", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У березні Індекс продовольчих цін ФАО, за допомогою якого щомісяця відстежується динаміка світових цін на найбільш ходові продовольчі товари, впав на 2,1% проти минулого місяця і на 20,5% проти пікового показника, якого він досяг у березні 2022 року. "Це відбувається під впливом сукупності таких факторів, як великі обсяги пропозиції, млявий імпортний попит та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи", - зауважили у ФАО.
У порівнянні з лютим ціни на зернові знизилися на 5,6%, а світові ціни на пшеницю впали на 7,1%, чому сприяли такі фактори, як "великий урожай в Австралії, покращення стану культур у ЄС, великі обсяги поставок рф та продовження експорту Україною зі своїх чорноморських портів", вказали у ФАО. Світові ціни на кукурудзу впали на 4,6%, що частково зумовлено очікуваннями рекордного врожаю в Бразилії, а котирування рису знизилися на 3,2% у зв'язку з припущеннями щодо збиральних кампаній, що продовжуються або які будуть найближчим часом, в основних країнах-експортерах, включаючи Індію, В'єтнам та Таїланд.
Рослинні олії впали в ціні на 3%, проти показника місяцем раніше, і на 47,7% проти його значення за березень 2022 року, оскільки великі обсяги пропозиції та млявий імпортний попит на світових ринках сприяли зниженню котирувань соєвої, ріпакової та соняшникової олії. Це з надлишком компенсувало зростання світових цін на пальмову олію, що було зумовлене зниженням обсягів виробництва в Південно-Східній Азії через повені та запровадження Індонезією тимчасової заборони на експорт.
Ціни на молочну продукцію знизилися на 0,8%. Під впливом стабільно високого імпортного попиту ціни на вершкове масло зросли, а ціни на сир впали через скорочення обсягів закупівель більшістю провідних країн-імпортерів Азії в обстановці зростання експортної пропозиції з боку провідних експортерів.
На цукор ціни, навпаки, зросли на 1,5% проти лютневого показника у зв'язку з побоюваннями щодо погіршення видів на врожай в Індії, Таїланді та Китаї, показник досяг найвищого значення з жовтня 2016 року. Сприятливі види на врожай цукрової тростини у Бразилії, збиральна кампанія якої невдовзі розпочнеться, стримувала підвищувальний тиск на ціни; цьому також сприяло падіння нафтових цін, у результаті знижується попит на етанол.
Ціни на м'ясо дещо зросли (на 0,5%). Світові котирування яловичини зросли під впливом зростання внутрішніх цін у США у зв'язку з очікуваним скороченням постачання, а ціни на свинину зросли в умовах передсвяткового зростання попиту в Європі. Попри спалахи пташиного грипу в низці країн, які є великими експортерами, ціни на м'ясо птиці продовжили падіння дев'ятий місяць поспіль в умовах млявого імпортного попиту.
Доповнення
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