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Світові ціни на продовольство знижуються дванадцятий місяць поспіль - ООН

Світові ціни на продовольство знижуються дванадцятий місяць поспіль - ООН

Київ • УНН

 • 1272272 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ціни на продовольчі товари знижуються дванадцятий місяць поспіль через падіння світових котирувань на зернові та рослинні олії, повідомила сьогодні Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), пише УНН.

Цитата

"У березні базовий показник світових цін на продовольчі товари продовжив падіння, яке відзначається вже дванадцятий місяць поспіль; це було зумовлено зниженням світових котирувань зернових культур та рослинних олій", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У березні Індекс продовольчих цін ФАО, за допомогою якого щомісяця відстежується динаміка світових цін на найбільш ходові продовольчі товари, впав на 2,1% проти минулого місяця і на 20,5% проти пікового показника, якого він досяг у березні 2022 року. "Це відбувається під впливом сукупності таких факторів, як великі обсяги пропозиції, млявий імпортний попит та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи", - зауважили у ФАО.

У порівнянні з лютим ціни на зернові знизилися на 5,6%, а світові ціни на пшеницю впали на 7,1%, чому сприяли такі фактори, як "великий урожай в Австралії, покращення стану культур у ЄС, великі обсяги поставок рф та продовження експорту Україною зі своїх чорноморських портів", вказали у ФАО. Світові ціни на кукурудзу впали на 4,6%, що частково зумовлено очікуваннями рекордного врожаю в Бразилії, а котирування рису знизилися на 3,2% у зв'язку з припущеннями щодо збиральних кампаній, що продовжуються або які будуть найближчим часом, в основних країнах-експортерах, включаючи Індію, В'єтнам та Таїланд.

Рослинні олії впали в ціні на 3%, проти показника місяцем раніше, і на 47,7% проти його значення за березень 2022 року, оскільки великі обсяги пропозиції та млявий імпортний попит на світових ринках сприяли зниженню котирувань соєвої, ріпакової та соняшникової олії. Це з надлишком компенсувало зростання світових цін на пальмову олію, що було зумовлене зниженням обсягів виробництва в Південно-Східній Азії через повені та запровадження Індонезією тимчасової заборони на експорт.

Ціни на молочну продукцію знизилися на 0,8%. Під впливом стабільно високого імпортного попиту ціни на вершкове масло зросли, а ціни на сир впали через скорочення обсягів закупівель більшістю провідних країн-імпортерів Азії в обстановці зростання експортної пропозиції з боку провідних експортерів.

На цукор ціни, навпаки, зросли на 1,5% проти лютневого показника у зв'язку з побоюваннями щодо погіршення видів на врожай в Індії, Таїланді та Китаї, показник досяг найвищого значення з жовтня 2016 року. Сприятливі види на врожай цукрової тростини у Бразилії, збиральна кампанія якої невдовзі розпочнеться, стримувала підвищувальний тиск на ціни; цьому також сприяло падіння нафтових цін, у результаті знижується попит на етанол.

Ціни на м'ясо дещо зросли (на 0,5%). Світові котирування яловичини зросли під впливом зростання внутрішніх цін у США у зв'язку з очікуваним скороченням постачання, а ціни на свинину зросли в умовах передсвяткового зростання попиту в Європі. Попри спалахи пташиного грипу в низці країн, які є великими експортерами, ціни на м'ясо птиці продовжили падіння дев'ятий місяць поспіль в умовах млявого імпортного попиту.

Доповнення

Інфляція в Україні сповільнилася до 24,9%. Овочі - лідери зі зростання цін, яйця подешевшали.

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