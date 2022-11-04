Мировые цены на продовольствие в октябре не изменились – ООН

Детали

Мировые цены на продовольствие падают с тех пор, как в марте достигли рекордного максимума после вторжения россии в Украину, одного из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и растительного масла.

FAO – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила в пятницу, что ее индекс цен, отслеживающий ежемесячное изменение мировых цен на корзину продовольственных товаров, в октябре составил в среднем 135,9 пункта, что немного ниже, чем в сентябре.

Но индекс цен на зерновые в среднем составил 152,3 пункта в октябре, что на 4,4 пункта выше, чем в прошлом месяце.

Цены на пшеницу выросли на 3,2 процента, «в основном отражая продолжающуюся неопределенность, связанную с Черноморской зерновой инициативой», говорится в сообщении.

Дополнение

Украина является одним из крупнейших производителей в мире, и российское вторжение заблокировало 20 миллионов тонн зерна в портах, пока в июле не было согласовано соглашение о безопасном проходе.

Но россия еще будет решить, следует ли продолжать соглашение по зерну после 19 ноября – дата продолжения, прописанная в первоначальном соглашении, достигнутом при посредничестве ООН и Турции, чтобы предотвратить глобальную продовольственную катастрофу.