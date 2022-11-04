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Світові ціни на продовольство у жовтні не змінилися – ООН

Світові ціни на продовольство у жовтні не змінилися – ООН

Київ • УНН

 • 193523 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Світові ціни на продовольство в жовтні залишалися стабільними, хоча ціни на зернові зросли через невизначеність угоди, яка забезпечує безпечний прохід українського зерна Чорним морем, повідомило в п'ятницю агентство ООН, передає УНН.

Деталі

Світові ціни на продовольство падають з того часу, як у березні досягли рекордного максимуму після вторгнення росії в Україну, одного з найбільших у світі експортерів пшениці та олії.

FAO - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН заявила у п'ятницю, що її індекс цін, який відслідковує щомісячну зміну світових цін на кошик продовольчих товарів, у жовтні становив у середньому 135,9 пункту, що трохи нижче, ніж у вересні.

Але індекс цін на зернові в середньому становив 152,3 пункту у жовтні, що на 4,4 пункту вище, ніж у попередньому місяці.

Ціни на пшеницю зросли на 3,2 відсотка, «в основному відображаючи невизначеність, що продовжується, пов'язану з Чорноморською зерновою ініціативою», йдеться в повідомленні.

Доповнення

Україна є одним із найбільших виробників у світі, і російське вторгнення заблокувало 20 мільйонів тонн зерна в портах доти, доки у липні не було погоджено угоду про безпечний прохід.

Але росія ще буде вирішити, чи варто продовжувати угоду щодо зерна після 19 листопада – дата продовження, прописана в початковій угоді, досягнутій за посередництва ООН і Туреччини, щоб запобігти глобальній продовольчій катастрофі.

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