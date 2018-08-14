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Мировые цены на нефть выросли

Киев • УНН

 • 11841 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром выросли в цене до 72,85 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть выросли

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,33%.

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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,50 доллара за баррель, прибавив 0,45%.

Напомним, МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.

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