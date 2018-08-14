Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку зросли в ціні до 72,85 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,33%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розпочала пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,50 долара за барель, додавши 0,45%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.