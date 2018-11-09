Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром упали в цене до 70,62 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,04%.
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При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,54 доллара за баррель, потеряв 0,21%.
Напомним, МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.