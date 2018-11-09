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Світові ціни на нафту знизилися

Світові ціни на нафту знизилися

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п'ятницю зранку впали в ціні до 70,62 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%.

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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 60,54 долара за барель, втративши 0,21%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію  в Україні наступного року.

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