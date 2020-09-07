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Мировые цены на нефть упали

Киев • УНН

 • 12036 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 42,18 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть упали

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,13%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,22 доллара за баррель, потеряв 1,38%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

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